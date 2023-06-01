Соревнования по полевой стрельбе прошли в Печорском районе

20:55, 31 мая 2023, ПАИ

На базе учебно-тренировочного комплекса «Дубровка» в Печорском районе прошли соревнования по пулевой стрельбе и военизированной эстафете среди юнармейских отрядов на кубок губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщила газета «Новосокольнический край».

Соревнования включали в себя два вида программы — стрельбы и военизированную эстафету (надевание военной экипировки, разборку и сборку автомата, снаряжение магазина, надевание макета парашюта и бег с надетым макетом парашюта, выполнение норматива № 4а «Надевание общевойскового защитного комплекта», транспортировку пострадавшего).

В состязаниях приняли участие 38 команд из всех районов Псковской области. Новосокольнический район представляли юнармейцы Насвинской средней школы (руководитель — Александр Коваль).

Участие в состязаниях — это дебют школьников, которые стали юнармейцами буквально двумя днями ранее.