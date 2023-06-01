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Общество

Псковичи заняли три призовых места на фестивале «Российская студенческая весна»

Сразу три призовых места заняла делегация Псковской области на XXXI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который в этом году проходит в Перми, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

3 500 конкурсантов, 70 регионов, 52 номинации в 10 направлениях. Здесь встретились самые талантливые и яркие студенты со всей страны. Конкуренция была серьёзной.

Псковскую область представляли 14 учащихся ПсковГУ, Псковского филиала Санкт-Петербургского университета ФСИН и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Студентка ПсковГУ Анастасия Литвинова заняла первое место в направлении «АРТ», в номинации «Кастомизация». Студентка ПсковГУ Софья Самсонова стала лауреатом II степени вокального направления в номинации «Эстрадное пение/соло». Студент Великолукской сельхозакадемии Тимофей Кобылев получил спецприз за лучшую патриотическую песню.

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