Подведены итоги ралли «Уралхим Псков – 2023»

22:12, 31 мая 2023, ПАИ

В Псковской области завершился третий этап чемпионата России ралли «Уралхим Псков – 2023». Соревнования имели статус второго этапа Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского», сообщили ПАИ в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области.

Торжественный старт ралли состоялся 27 мая в историческом центе Пскова. Перед участниками и многочисленными зрителями выступили заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, генеральный директор промоутера чемпионата России по ралли ASMG Артур Мурадян, президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. После выступления официальных лиц собравшиеся увидели яркое театрализованное представление с участием артистов, хореографических коллективов, клубов исторической реконструкции. Вниманию зрителей были представлены партнёры и спонсоры соревнования. Движение спортивных автомобилей по трассе между двумя главными площадями города открыли юные псковские картингисты. Затем проехало пять автомобилей безопасности и началась гонка.

За лучшее время на городском спецучастке экипаж Игоря Буланцева и Михаила Гендельмана получил кубок княгини Ольги.

Кроме городского асфальта в первый день спортсмены проехали два грунтовых допа, и на каждом из них менялся лидер. После спецучастка (СУ) машины вернулись на ночёвку в закрытый парк, расположенный на парковке торгово-развлекательного центра Fjord Plaza. Желающих воспользоваться предусмотренной регламентом системой «Супер-ралли» и продолжить гонку после ремонта не оказалось.

Второй гоночный день начали 53 автомобиля. В воскресенье все экипажи стартовали через две минуты: стартовый интервал был увеличен из-за пыли на трассе. С первых километров начались технические сходы. Загорелась восьмёрка Романа Квасникова. Его напарник Илья Баландин сумел с помощью огнетушителя потушить пожар. В жёсткую аварию с несколькими переворотами попал Андрей Звагольский. Он и его штурман Олег Буланов не пострадали.

В основном не выдерживали моторы. Было несколько случаев отказа тормозов.

Лидерство весь второй день удерживал Денис Ростилов.

Финишировали экипажи в спортивно-туристическом центре «Раздолье». Тройку лидеров в каждой зачётной группе здесь ждал душ из шампанского. После окончательного подведения итогов и утверждения официальных результатов коллегией спортивных комиссаров в клубе «Большое облако» состоялось торжественное награждение призёров. Красок происходящему добавили участницы танцевальной школы-студии «Тодес». В церемонии принимали участие представитель генерального партнёра – компании «Уралхим» Елена Красникова, генеральный директор промоутера чемпионата России ASMG Артур Мурадян.

Президент Федерации автомобильного спорта и руководитель гонки Олег Мыслевич отметил слаженную работу большой команды организаторов ралли «Уралхим Псков – 2023». Прозвучали слова благодарности партнёрам гонки. Присутствующие на церемонии представители спонсоров получили памятные подарки.

После награждения призёров Олег Мыслевич пожелал участникам доброго пути домой и пригласил на следующую гонку. В Псковской области 8–9 июля состоится этап Кубка России ралли «900 озёр».

Итоги ралли «Уралхим Псков – 2023»

Абсолютный зачёт:

1. Денис Ростилов (Екатеринбург), Василий Слобожанинов (Нижний Новгорд), Skoda Fabia R5.

2. Артур Мурадян (Москва), Ярослав Федоров (Челябинск), Skoda Fabia R5.

3. Владимир Васильев (Петровское, Ленинградская область), Евгений Загороднюк (Санкт-Петербург), Skoda Fabia R5.

«Наша классика»:

1. Алексей Зеленин, Дмитрий Балденков (Москва), ВАЗ-2105.

2. Денис Козлов, Дмитрий Мушкин (Санкт-Петербург), ВАЗ-2105.

3. Александр Тоскин, Андрей Симонов (Санкт-Петербург), ВАЗ-2105.

Экипаж из Пскова — Денис Баулин и Алексей Белов на ВАЗ-2105 — занял четвёртое место.

Отметим, что ралли «Уралхим Псков – 2023» является третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Всего в рамках соревнований прошло восемь спецучастков общей протяжённостью порядка 120 километров, в том числе марафонский спецучасток протяжённостью 34 километра. Общая дистанция ралли составила около 530 километров. С фоторепортажем с мероприятия можно ознакомиться здесь.