Большой волонтёрский корпус запустили в Псковской области

22:45, 31 мая 2023, ПАИ

В Псковском государственном университете совместно с представителями направления «Росмолодёжь.Добро» подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках организации молодёжного историко-культурного форума «Истоки» платформы «Росмолодёжь.События». Об этом сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Это соглашение станет началом работы волонтёрского корпуса «Росмолодёжь.Добро» на форуме «Истоки», который объединит 75 волонтёров из разных регионов России.

В городе Печоры Псковской области с 5 июля по 23 августа на форуме «Истоки» встретятся активисты НКО, студенты творческих и гуманитарных вузов, семьи с детьми, а также активисты Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». На форуме будет организовано пять заездов разных тематических направлений: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Волонтёрский центр ПсковГУ обеспечит форум сопровождением добровольцев, которые будут оказывать помощь в организации и проведении смен и войдут в волонтёрский корпус «Росмолодёжь.Добро».

«Волонтёрское движение в России с каждым годом набирает обороты — ни одно масштабное мероприятие не обходится без участия добровольцев», — сказала руководитель направления «Росмолодежь.Добро» Дарья Жукова.

«В этом году в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки» мы впервые создаём волонтёрский корпус «Росмолодёжь.Добро». Нашим ключевым партнёром в регионе стал Псковский государственный университет. Более 75 человек из разных уголков нашей страны по итогам конкурсного отбора смогут приобрести уникальный опыт работы на крупном федеральном событии, найти единомышленников и расширить кругозор благодаря участию в полезной, образовательной и культурной программах. Волонтёрский корпус «Истоков» — это возможность присоединиться к большому волонтёрскому сообществу нашей страны», — отметила Дарья Жукова.

По словам руководителя вуза, активно вовлечено в процесс организации и проведения мероприятий и студенчество: студенты помогают участникам сориентироваться на площадках форумов и оказывают информационную поддержку.

«Опыт проведения форума «Истоки» прошлого года показал, что такие мероприятия интересны молодёжи. Это площадка, где можно не только получать новые знания, но и задавать вопросы, дискутировать, учиться создавать совместные проекты и мыслить масштабно. Этому способствует не только программа мероприятий, но даже место проведения форума — старинный русский город-крепость Печоры на западе Псковской области, где расположена одна из святынь русского православия — Псково-Печерский монастырь. И конечно, немаловажную роль здесь играют спикеры и гости лекций, семинаров и мастер-классов. Значимый вклад в проведение форума «Истоки» вносят преподаватели ПсковГУ — исследователи истории, филологии, традиций и культуры русского народа», — подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

К участию в волонтёрском корпусе форума «Истоки» приглашаются молодые люди от 18 лет. Обязательным условием для всех желающих является посещение не менее двух заездов форума. Желающим стать волонтёрами заезда «Школа молодого патриота» (16–23 августа) необходимо иметь педагогическое образование, опыт работы в молодёжных центрах или в детских лагерях.

На полях форума «Истоки» волонтёры смогут проявить себя в качестве координаторов групп участников и поработать в службе протокола, попробовать свои коммуникативные способности как волонтёры-консультанты, стать волонтёрами интерактивных программ, а также координировать участников по всем вопросам.

Для волонтёров будет организовано бесплатное проживание, питание и сувенирная продукция, а также верифицированные часы и сертификат «ДОБРО.РФ».

Сроки проведения заездов:

первый заезд «Семейные ценности» — с 5 по 12 июля;

второй заезд «Историко-культурное наследие» — с 14 по 21 июля;

третий заезд «Гармония» — с 27 июля по 3 августа;

четвёртый заезд «Созидание» — с 6 по 13 августа;

пятый заезд «Школа молодого патриота» — с 16 по 23 августа.

Чтобы стать участником волонтёрского корпуса «Росмолодёжь.Добро» на форуме «Истоки», необходимо подать заявку на сайте.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.