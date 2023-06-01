За полтора дня осы свили гнездо в псковском офисе
В одном из псковских офисов осы свили гнездо буквально за день, передаёт корреспондент «Первого Псковского».
Каждое лето насекомые селятся преимущественно в дачных домах, но иногда обживаются и в городских квартирах. Начало лета — не самое агрессивное время для насекомых.
Одна залетевшая особь не является проблемой для человека. Опасность может вызвать матка, строящая гнездо. В таких случаях зачастую не обойтись без специалистов.
«Самостоятельно я бы не рекомендовал. Лучше обратиться к специалистам — мы приедем и поможем человеку избавиться от насекомых», — пояснил представитель службы дезинсекции Олег Михайлов.
Специалисты обработают осиное гнездо химическим препаратом, воздействующим непосредственно на насекомых.
В прошлом году были обращения из университета, а также из строительных организаций по поводу обработки чердаков и верхних этажей зданий.
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