За полтора дня осы свили гнездо в псковском офисе

23:04, 31 мая 2023, ПАИ

В одном из псковских офисов осы свили гнездо буквально за день, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Каждое лето насекомые селятся преимущественно в дачных домах, но иногда обживаются и в городских квартирах. Начало лета — не самое агрессивное время для насекомых.

Одна залетевшая особь не является проблемой для человека. Опасность может вызвать матка, строящая гнездо. В таких случаях зачастую не обойтись без специалистов.

«Самостоятельно я бы не рекомендовал. Лучше обратиться к специалистам — мы приедем и поможем человеку избавиться от насекомых», — пояснил представитель службы дезинсекции Олег Михайлов.

Специалисты обработают осиное гнездо химическим препаратом, воздействующим непосредственно на насекомых.

В прошлом году были обращения из университета, а также из строительных организаций по поводу обработки чердаков и верхних этажей зданий.