«Дом белого аиста» пополнился новыми птенцами-постояльцами
В "Доме белого аиста", помимо полусотни взрослых травмированных аистов, появились два крошечных аистёнка, сообщили в группе «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте».
Птенцы из гнезда, находящегося в псковской деревне Карешниково. Сегодня птенцам 12 и 10 дней. Историю их появления в аистином приюте его руководители сообщат позже. Также они просят придумать красивые имена для спасённых аистят.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 мая 2023
Кафедра философии и теологии ПсковГУ ведёт набор на обучение по программе переподготовки