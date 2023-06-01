«Дом белого аиста» пополнился новыми птенцами-постояльцами

23:24, 31 мая 2023, ПАИ

В "Доме белого аиста", помимо полусотни взрослых травмированных аистов, появились два крошечных аистёнка, сообщили в группе «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Птенцы из гнезда, находящегося в псковской деревне Карешниково. Сегодня птенцам 12 и 10 дней. Историю их появления в аистином приюте его руководители сообщат позже. Также они просят придумать красивые имена для спасённых аистят.