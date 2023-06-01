Улучшения в реализации нацпроектов отметил псковский губернатор

12:56, 01 июня 2023, ПАИ

На 99,03 % реализовали национальные проекты в Псковской области за 2022 год. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам губернатора, в 2019 году регион вышел на уровень реализации порядка 90 % и получил «твёрдую четверку». Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область заняла 42-е место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти.

«Для первого года это был неплохой результат. Но мы его использовали как повод внимательно проанализировать допущенные ошибки и кардинально пересмотреть подходы к реализации нацпроектов», – заметил губернатор.

Он подчеркнул, что впоследствии регион улучшал свои показатели с каждым годом: в 2020-м году – 95,2 %, в 2021-м – 98,5 %.

«2022-й год мы закончили с рекордным показателем 99,03 %. И несмотря на значительный, более чем на 40 %, рост финансирования, мы заняли третье место по Северо-Западу и 16-е место по стране», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что третье место заняла Псковская область в рейтинге реализации нацпроектов. Подробнее со всеми проектами можно ознакомиться по ссылке. Напомним, о реализации нацпроектов губернатор Михаил Ведерников также доложил президенту России Владимиру Путину.