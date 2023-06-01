Псковичи старше 18 лет могут бесплатно пройти обследование в поликлинике
Псковичи старше 18 лет могут бесплатно проверить свое здоровье и пройти профилактическое обследование в Псковской городской поликлинике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
В него входят консультация терапевта, диспансеризация и профилактический осмотр: клинические анализы, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, осмотр гинеколога.
Подробную информацию можно уточнить у главного врача поликлиники Галины Невалённой. Телефон: 53-49-42, электронная почта: pskgp3@zdrav.pskov.ru.
Сайт поликлиники, телефон: 29-90-28.
Ранее Галина Невалённая рассказала, зачем нужна диспансеризация.
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