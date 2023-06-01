Псковичи старше 18 лет могут бесплатно пройти обследование в поликлинике

09:00, 01 июня 2023, ПАИ

Псковичи старше 18 лет могут бесплатно проверить свое здоровье и пройти профилактическое обследование в Псковской городской поликлинике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В него входят консультация терапевта, диспансеризация и профилактический осмотр: клинические анализы, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, осмотр гинеколога.

Подробную информацию можно уточнить у главного врача поликлиники Галины Невалённой. Телефон: 53-49-42, электронная почта: pskgp3@zdrav.pskov.ru.

Сайт поликлиники, телефон: 29-90-28.

Ранее Галина Невалённая рассказала, зачем нужна диспансеризация.