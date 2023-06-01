Псковский центр для одарённых детей планируется открыть в сентябре 2024 года

12:15, 01 июня 2023, ПАИ

Музей «Россия – моя история» разместится в кампусе ПсковГУ, сейчас в процессе передача права собственности в Минпросвещения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Будут проведены необходимые дополнительные работы. Финансирование зарезервировано», - отметил глава региона.

Здание, которое раньше было определено под музей, станет Центром для одарённых детей. На данный момент продолжается его перепроектирование и корректировка сметы. «В этом году мы рассчитываем закончить работы по внешнему контуру. В сентябре 2024 года центр должен принять детей», - подчеркнул Михаил Ведерников.