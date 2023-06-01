В Пскове пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского и устроил ДТП

07:52, 01 июня 2023, ПАИ

В Пскове пьяный мужчина сбил полицейского и устроил массовое ДТП при попытке скрыться. Происшествие произошло вечером 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В 18:45 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома № 43 на улице Труда пьяный мужчина ходит с голым торсом по двору и пытается уехать на автомобиле. К указанному дому незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции. Увидев полицейских, мужчина сел в автомобиль и совершил наезд на одного из патрульных, после чего попытался скрыться.

Сотрудники полиции передали ориентировку и вызвали подкрепление. На помощь сотрудникам ППСП выдвинулись три экипажа дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города Пскова, которые начали преследование автомобиля «Опель Астра».

Правонарушитель на требования полицейских об остановке не реагировал, выезжал на полосы, предназначенные для встречного движения, создавал реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения и сотрудников полиции.

В ходе преследования водитель «Опеля» допустил столкновения с несколькими патрульными и гражданскими автомобилями. Для остановки транспортного средства полицейские произвели один предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам, после чего у дома № 1 на улице Алмазной преследуемый автомобиль был остановлен.

Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции № 1 «Завеличье» УМВД России по городу Пскову.

В отношении него были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26, ч. 1 ст. 12.27, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. В дальнейшем мужчину 1986 года рождения передали в специализированное медицинское учреждение.

Материал по факту наезда на сотрудника полиции будет передан в следственные органы для принятия процессуального решения.​