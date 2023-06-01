19 млн рублей заплатят государству за ущерб «чёрные лесорубы» из Псковской области

08:33, 01 июня 2023, ПАИ

19,2 млн рублей заплатят государству за ущерб «чёрные лесорубы» из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ФСБ России.

В 2021 году двое жителей Псковской области, один из которых являлся сотрудником органов внутренних дел, силами наёмных рабочих нелегально спилили на землях лесного фонда в Гдовском районе около 600 кубометров древесины (403 сосны, 107 елей, 10 берёз).

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и 2 года 7 месяцев соответственно. В соответствии со ст. 53.1 УК РФ оно заменено на принудительные работы на аналогичный период с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. С осуждённых в пользу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области взыскан ущерб лесному фонду в размере более 19,2 млн рублей.

Уголовное дело расследовалось следователями СУ СК России по Псковской области. Приговор вступил в законную силу.