Александр Котов: Давайте всегда и везде быть для наших детей достойным примером

08:42, 01 июня 2023, ПАИ

В Международный день защиты детей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов пожелал псковичам «всегда и везде быть для детей достойным примером». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Для подрастающего поколения этот праздник, прежде всего, связан с яркими событийными мероприятиями, для взрослых – с осознанием меры своей ответственности за соблюдение прав детей и защиту их интересов, – отметил Александр Котов. – Все мы родом из детства, и от того, каким был этот период, во многом зависит становление личности и вся последующую жизнь. Задача взрослых – поддержать детей в стремлении познать этот мир, оберегая от возможных опасностей и создавая условия для гармоничного всестороннего развития».

Александр Котов подчеркнул, что за детьми – будущее. «Во имя их счастья и процветания нашей страны давайте всегда и везде быть для них достойным примером. Пусть каждый ребёнок будет окружён теплом и заботой, пусть детство будет счастливым, а небо над головой – мирным!» – заключил Александр Котов.