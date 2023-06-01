Ярмарка белорусских товаров пройдёт в Пскове 2 и 3 июня
Ярмарка белорусских товаров пройдёт в Пскове 2 и 3 июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Белорусские производители привезут в Псков колбасы, сыры, молочную продукцию, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.
Торговля будет идти с 9:00 до 17:00 на фермерской площадке на улице Карла Маркса.
«Это уже не первая ярмарка белорусских товаров в Пскове. В прошлый раз псковичи охотно пробовали, покупали и приглашали приезжать ещё», - заключил Борис Елкин.
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