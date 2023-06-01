Ярмарка белорусских товаров пройдёт в Пскове 2 и 3 июня

09:46, 01 июня 2023, ПАИ

Ярмарка белорусских товаров пройдёт в Пскове 2 и 3 июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Белорусские производители привезут в Псков колбасы, сыры, молочную продукцию, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

Торговля будет идти с 9:00 до 17:00 на фермерской площадке на улице Карла Маркса.

«Это уже не первая ярмарка белорусских товаров в Пскове. В прошлый раз псковичи охотно пробовали, покупали и приглашали приезжать ещё», - заключил Борис Елкин.