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Общество

Апробация онлайн-апелляций на ЕГЭ прошла в Псковской области

Апробация рассмотрения апелляций конфликтной комиссией в режиме онлайн прошла на площадке регионального центра обработки информации в Пскове 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию региона.

Фото здесь и далее: Комитет по образованию Псковской области

В рамках тренировочного мероприятия специалисты установили связь между муниципалитетами, также прошла проверка изображения и звука. Помимо этого, каждый муниципалитет проверил возможность подачи пробной тестовой апелляции.

Напомним, с 2020 года комитет по образованию Псковской области использует сервис подачи и рассмотрения апелляций онлайн. Он позволяет учащимся или родителям детей, не достигших 18 лет, подать апелляцию о несогласии с результатами ЕГЭ с использованием подтвержденной учетной записи федерального портала государственных услуг.

Принять участие в работе конфликтной комиссии апеллянты могут без выезда в Псков, придя в школу или другое место, выделенное в муниципалитете для подключения к онлайн-трансляции виртуальных комнат конфликтной комиссии. Возможность подачи заявления на апелляцию ЕГЭ через свою образовательную организацию в бумажной форме также сохраняется.

«Псковская область стала одним из первых регионов в Российской Федерации, организовавших комплексный сервис для получения результатов ЕГЭ и ОГЭ, подачу апелляций и участие в работе конфликтных комиссий онлайн с использованием инфраструктуры федерального портала госуслуг», - заметили в комитете.

Напомним, более 2800 человек сдают ЕГЭ в Псковской области в этом году.

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