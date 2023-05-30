Более 2800 человек сдают ЕГЭ в Псковской области в этом году

12:05, 29 мая 2023, ПАИ

В этом году единый государственный экзамен в Псковской области будут сдавать 2 878 одиннадцатиклассников. Об этом сообщил руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Он пояснил, что наиболее популярный экзамен по выбору в регионе в этом году – обществознание. Также востребованы биология и химия. «Ребята выбирают экзамены, которые помогут им найти работу в будущем, построить карьеру, а не просто осесть в офисе. Ребята понимают, что сейчас биолого-химический профиль в тренде», – подчеркнул руководитель профильного комитета.

В прошлом году ЕГЭ в Псковской области сдавало практически такое же количество учащихся – 2 876 ребят. Основным отличием экзаменационной кампании было то, что выпускники 11-го класса прошлого года были теми, кто в 2020 году не сдавал ОГЭ по причине ковидных ограничений.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в Пскове в 2023 году сдадут 1 231 человек. В Пскове самые популярные предметы ЕГЭ по выбору – обществознание (649 человек), физика (253 человека), история (242 человека), биология (233 человека), информатика (компьютерный ЕГЭ – КЕГЭ) (217 человек), английский язык (200 человек). Самые малочисленные экзамены – география (39 человек), немецкий язык (8 человек), французский язык (не выбрал ни один учащийся).