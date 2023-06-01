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Общество

Псковские следователи поздравили детей с праздником

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области поздравили с праздником работников и воспитанников Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Накануне Дня защиты детей Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, исполнился 21 год. По этому случаю центр посетили гости, среди которых были сотрудники СУ СК России по Псковской области.

Торжественное мероприятие началось с церемонии поднятия флага Российской Федерации и центра на флагштоках, которые до этого были установлены совместными усилиями детей и следователей при участии председателя всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».

Вторая часть мероприятия состоялась в стенах учреждения, где звучали слова благодарности в адрес сотрудников и детей. В ходе мероприятия были отмечены заслуги руководителей и педагогов детского дома и вручены памятные подарки.

«После завершения торжественной части, которая была наполнена творческими номерами в исполнении ребят, был организован сладкий стол», - отметили в пресс-службе.

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