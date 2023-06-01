Андрей Маковский: В Псковской области развёрнута полная система мер поддержки участников СВО и их семей

11:00, 01 июня 2023, ПАИ

В Пскове 1 июня начался прием посетителей в филиале государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества». Филиал находится по адресу: улица Льва Толстого, дом 31а. Это событие прокомментировал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Это важно для нашего военного региона. У нас большое количество ветеранов боевых действий, и, конечно, государство должно максимально о них заботиться. Теперь в регионе полная система мер поддержки участников СВО и их семей. Такая система есть далеко не в каждом регионе», - обратил внимание Маковский.

Он добавил, что специалисты фонда будут оказывать помощь ветеранам СВО в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет координировать вопросы переобучения и трудоустройства ветеранов, помогать в решении бытовых задач. При необходимости для подопечных фонда будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.