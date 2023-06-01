Житель Невельского района превратил свою дачу в арт-пространство

12:11, 01 июня 2023, ПАИ

Житель деревни Опухлики Невельского района, великолукский художник-скульптор Владимир Карамышев превратил свой дачный участок в арт-пространство, сообщает «Первый Псковский».

В его доме действует необычный музей «Дом сказок». Здесь можно увидеть эльфов, домик Бабы-яги, гнездо дракона, волшебных птиц, зайцев, выполненных из дерева. «Домом сказок» скульптор занимается в течение 20 лет.

«Мне нравится жить в сказке! Мне нравится фантазировать, баловаться, если хотите», - признался Владимир Карамышев.

Посетить необычный домик может любой желающий.