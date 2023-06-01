Житель Невельского района превратил свою дачу в арт-пространство
Житель деревни Опухлики Невельского района, великолукский художник-скульптор Владимир Карамышев превратил свой дачный участок в арт-пространство, сообщает «Первый Псковский».
В его доме действует необычный музей «Дом сказок». Здесь можно увидеть эльфов, домик Бабы-яги, гнездо дракона, волшебных птиц, зайцев, выполненных из дерева. «Домом сказок» скульптор занимается в течение 20 лет.
«Мне нравится жить в сказке! Мне нравится фантазировать, баловаться, если хотите», - признался Владимир Карамышев.
Посетить необычный домик может любой желающий.
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