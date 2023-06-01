Wildberries упростил возврат средств за обратную доставку бракованных товаров
Wildberries ввел автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаров, теперь для оформления возврата не нужно обращаться в службу поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
После поступления вещи на склад и подтверждения брака стоимость обратной логистики автоматически вернется на баланс в личном кабинете покупателя. Эти средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту, объяснили в компании.
Ранее суд признал незаконным платный возврат бракованных покупок на Wildberries.
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