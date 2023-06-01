Пскович лишился руки во время погрузки вагона

13:21, 01 июня 2023, ПАИ

44-летний житель Псковской области лишился руки во время погрузки вагона, сообщили ПАИ в государственной инспекции труда в регионе.

Несчастный случай произошёл с работником ООО «Тригорское», организация специализируется на смешанном сельском хозяйстве, выращивании зерновых и других культур.

На подъездных путях станции после загрузки вагона подсобный рабочий закрывал загрузочные люки, накинул веревку на загрузочный шнек, веревка запуталась на его руке, в результате вращения шнека и наматывания веревки мужчине оторвало руку.

Проводится расследование несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в мае травмы на работе получили сразу четыре псковича.