Около 200 тысяч луковиц лилии запретили ввозить в Псковскую область
Около 200 тысяч луковиц лилии запретили ввозить в Псковскую область из-за ошибок в документах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки» в Псковской области сотрудники управления выявили документарное нарушение при ввозе 190 575 луковиц лилии происхождением из Германии. Партия посадочного материала перевозилась из Литвы в Армению.
При карантинном фитосанитарном контроле государственный инспектор ведомства установил несоответствие сведений о стране происхождения, указанных на маркировочных этикетках с подкарантинной продукцией, данным, содержащимся в фитосанитарном сертификате.
В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз луковиц лилии на территорию Российской Федерации был запрещён.
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