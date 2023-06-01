Около 200 тысяч луковиц лилии запретили ввозить в Псковскую область

17:57, 01 июня 2023, ПАИ

Около 200 тысяч луковиц лилии запретили ввозить в Псковскую область из-за ошибок в документах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки» в Псковской области сотрудники управления выявили документарное нарушение при ввозе 190 575 луковиц лилии происхождением из Германии. Партия посадочного материала перевозилась из Литвы в Армению.

При карантинном фитосанитарном контроле государственный инспектор ведомства установил несоответствие сведений о стране происхождения, указанных на маркировочных этикетках с подкарантинной продукцией, данным, содержащимся в фитосанитарном сертификате.

В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз луковиц лилии на территорию Российской Федерации был запрещён.