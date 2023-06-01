Цветы высадили в псковском парке в День защиты детей

15:07, 01 июня 2023, ПАИ

Ежегодная акция высадки цветов ко Дню защиты детей прошла в Детском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

В этом году акция проходит уже в пятый раз. Организатор акции – детский совет Пскова.

«Детей называют цветами жизни. И ребята из детсовета придумали такую акцию, что «цветы жизни» сажают цветы. Это очень яркое, очень запоминающееся событие, которое способствует украшению города и приобщает детей к труду», – рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

​

Помимо этого, в соцсетях прошёл флешмоб. Дети и родители сажали цветы и выкладывали фото в соцсети с хештегами #цветыжизни60 и #детсовет60.