Семейного благополучия, любви и заботы пожелал Игорь Иванов детям и их родителям

15:51, 01 июня 2023, ПАИ

С Международным днём защиты детей жителей Псковской области поздравил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Государство и родители в нашей стране объединёнными усилиями заботятся о детях, о следующих поколениях, которые будут продвигать нашу страну вперёд, заботиться о всеобщем благополучии», – сообщил в поздравлении Игорь Иванов.

Он отметил, что для всестороннего развития и здоровья детей строят и модернизируют новые детские сады и школы, игровые и спортивные площадки, организуют различные мероприятия и соревнования, принимают новые меры поддержки.

Руководитель регионального профобъединения пожелал всем детям и их родителям здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. «Пусть ваш дом будет наполнен любовью и заботой!» – сказал Игорь Иванов.