Пациентов Детской областной больницы поздравили депутаты и общественники

17:22, 01 июня 2023, ПАИ

Депутаты городской Думы, молодёжный совет, представители прокуратуры и псковские общественники провели праздник для пациентов Детской областной больницы и воспитанников областного центра семьи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

В День защиты детей ребят порадовали воздушными шарами и мороженым, а герои детских мультфильмов раздавали детям угощения и подарки.

«Мы сегодня убедились, что это замечательная история, когда счастливы и дети, и их родители. И мы желаем ребятам, конечно, скорейшего выздоровления и надеемся, что сегодняшние чудесные эмоции этому поспособствуют», - отметила депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.