Пациентов Детской областной больницы поздравили депутаты и общественники
Депутаты городской Думы, молодёжный совет, представители прокуратуры и псковские общественники провели праздник для пациентов Детской областной больницы и воспитанников областного центра семьи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.
В День защиты детей ребят порадовали воздушными шарами и мороженым, а герои детских мультфильмов раздавали детям угощения и подарки.
«Мы сегодня убедились, что это замечательная история, когда счастливы и дети, и их родители. И мы желаем ребятам, конечно, скорейшего выздоровления и надеемся, что сегодняшние чудесные эмоции этому поспособствуют», - отметила депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.
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