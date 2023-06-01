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Общество

Пациентов Детской областной больницы поздравили депутаты и общественники

Депутаты городской Думы, молодёжный совет, представители прокуратуры и псковские общественники провели праздник для пациентов Детской областной больницы и воспитанников областного центра семьи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

В День защиты детей ребят порадовали воздушными шарами и мороженым, а герои детских мультфильмов раздавали детям угощения и подарки.

«Мы сегодня убедились, что это замечательная история, когда счастливы и дети, и их родители. И мы желаем ребятам, конечно, скорейшего выздоровления и надеемся, что сегодняшние чудесные эмоции этому поспособствуют», - отметила депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

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