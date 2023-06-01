Артисты Великолукского театра выступят на фестивале в Магнитогорске
Артисты Великолукского драматического театра представят спектакль Дмитрия Егорова «Ксения Петербургская» на сцене Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина в рамках юбилейного, XX Фестиваля театров малых городов России, сообщает портал Luki-News.
В конкурсной программе будут участвовать театры Альметьевска, Березников, Великих Лук, Глазова, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Магнитогорска, Минусинска, Мичуринска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Новокуйбышевска, Нягани, Прокопьевска, Шарыпово.
Коллективы представят шесть спектаклей большой формы и десять малой формы.
Для участников составлена обширная внеконкурсная, экскурсионная программа, а также специальная программа кино.
Эксгумацию узников концлагеря в Псковской области провели следователи по делу о геноциде
Церковь Псково-Печерского монастыря станет участником фестиваля «Архитектурное наследие»