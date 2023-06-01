Борис Елкин поблагодарил губернатора за вклад в развитие Пскова
Глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за вклад в развитие Пскова.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом за 2022 год и подвел итоги шестилетней работы в регионе. Многие значимые результаты этой работы напрямую касаются Пскова, отметил Борис Елкин.
«Новые автобусы, развитие аэропорта, реализация проектов в сфере ЖКХ, восстановление объектов культурного наследия, строительство инфекционной больницы, жилья для детей-сирот, новых школ, дорог, центра для одаренных детей и военно-спортивной подготовки… И многое-многое другое, благодаря чему Псков с каждым годом становится красивее и комфортнее! Благодарю Михаила Юрьевича за внимание к нашему городу, за поддержку и огромный вклад в его развитие», - заключил Борис Елкин.
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