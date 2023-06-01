Борис Елкин поблагодарил губернатора за вклад в развитие Пскова

16:23, 01 июня 2023, ПАИ

Глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за вклад в развитие Пскова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом за 2022 год и подвел итоги шестилетней работы в регионе. Многие значимые результаты этой работы напрямую касаются Пскова, отметил Борис Елкин.

«Новые автобусы, развитие аэропорта, реализация проектов в сфере ЖКХ, восстановление объектов культурного наследия, строительство инфекционной больницы, жилья для детей-сирот, новых школ, дорог, центра для одаренных детей и военно-спортивной подготовки… И многое-многое другое, благодаря чему Псков с каждым годом становится красивее и комфортнее! Благодарю Михаила Юрьевича за внимание к нашему городу, за поддержку и огромный вклад в его развитие», - заключил Борис Елкин.