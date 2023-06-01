Церковь Псково-Печерского монастыря станет участником фестиваля «Архитектурное наследие»

17:03, 01 июня 2023, ПАИ

Лазаревская церковь 1800 года, входящая в состав архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря, станет участником VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие – 2023». Он пройдёт в Самаре с 8 по 10 июня, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Проект реставрации выполнил по заказу АНО «Возрождение» архитектор М. Фриновский. В целом крупномасштабный проект по сохранению памятников ансамбля Псково-Печерского монастыря включает 17 объектов культурного наследия XVI-XIX веков, в том числе Лазаревскую церковь, крепостные башни монастыря и уникальный ансамбль керамид в пещере монастыря.

«Проектом предусмотрено формирование законченного ансамбля исторического центра города Печоры. Проект даёт новый вектор развития инфраструктуры с сохранением исторического духа места», – говорится в сообщении.

Тема фестиваля 2023 года – «Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России».