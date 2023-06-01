Более 470 детей в Псковской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь

17:08, 01 июня 2023, ПАИ

478 детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Псковской области за 2022 год. Из них 458 на базе федеральных клиник по профилям: педиатрия, онкология, травматология-ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия. Об этом написала председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.

Она отметила, что в 2019 году в Пскове открылся новый перинатальный центр. «Современный перинатальный центр – это пять этажей, лаборатории, реанимация, отделения – от подготовки перед родами до сопровождения и лечения тяжёлых патологий. В нём есть всё, чтобы выхаживать даже самых крошечных младенцев, чей вес чуть больше 500 граммов. Сейчас, по статистике, 65 % от всех родов в Псковской области проходят в перинатальном центре», – написала Марина Гаращенко, подчеркнув, что в прошлом году центр получил статус «клинический».

Также председатель профильного комитета рассказала, что с 2018 года реализуется масштабный проект развития детского здравоохранения. «За это время в Псковской области оно претерпело существенные изменения. Были проведены два больших мероприятия в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях – организационно-планировочные решения, направленные на создание комфортных условий пребывания детей и их родителей, дооснащение современным оборудованием», – обратила внимание Марина Гаращенко.

Ещё одной гордостью региона она назвала детское отделение в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Детское отделение располагается в отдельном корпусе. В нём оборудованы палаты по принципу «мать и дитя», для новорождённых пациентов есть кювезы. Современное оборудование помогает проводить качественное обследование, диагностику и лечение пациентов: томограф, рентген-аппарат, портативные УЗИ, аппараты для искусственной вентиляции легких.

«Изменение происходят и в южной зоне нашей области. В прошлом году в Великолукском филиале инфекционной больницы также появилось детское отделение. Ранее был проведён ремонт в детской поликлинике Великолукской детской городской больницы, его ждали почти 50 лет», – написала руководитель профильного комитета.

Сейчас поликлиника приобрела современный вид, в ней созданы комфортные условия для пребывания детей, в том числе вместе с родителями, поставлены цифровой рентген, аппараты для ультразвуковых исследований, оборудована клинико-диагностическая лаборатория, оснащены кабинеты вакцинопрофилактики, здорового ребёнка и профосмотров.

Также отремонтированы детские стоматологии в Пскове и Великих Луках. Марина Гаращенко написала, что в этом году проведут ремонт в детском отделении Пустошкинского филиала Новосокольнической межрайонной больницы.

«Все инфраструктурные изменения нацелены на повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, и расширение возможностей по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. В Псковской области высокотехнологичную медпомощь детям оказывает Детская областная клиническая больница – лечение ретинопатии у недоношенных детей, введение лекарственных препаратов при иммунодефицитных состояниях и болезни Крона», – отметила Марина Гаращенко.

Она подчеркнула, что детское здравоохранение будет развиваться и в дальнейшем, как в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения», так и по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».