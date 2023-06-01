Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рак щитовидной железы обнаружили у псковички на диспансеризации

Рак щитовидной железы обнаружили у псковички на диспансеризации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением поликлиники № 2 в Пскове.

«К нам обратилась 57-летная женщина. Она пришла на прием для прохождения дифференциальной диагностики в плановом порядке. Жалоб у пациентки не было. По результатам диагностики и клинических исследований отклонений не было выявлено. Но при визуальном осмотре врача на предмет онконастороженности, было выявлено увеличение щитовидной железы и подчелюстных лимфоузлов», — рассказала врач.

Для подтверждения выявленной симптоматики пациентку направили на УЗИ щитовидной железы и попросили сдать анализы на гормоны ТТГ, Т3, Т4. По результатам обследования  обнаружились отклонения, и пациентку отправили на биопсию.

По анализу гистологии пришло заключение, которое подтвердило опасение медиков: «Злокачественное новообразование щитовидной железы первой стадии». Пациентку определили на лечение в Псковский областной онкодиспансер.

В отделение профилактики женщина вскоре вернулась, чтобы поблагодарить персонал за бдительность.

Напомним, получить направление на профилактический осмотр легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан Российской Федерации. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 млн граждан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 июня 2023

Пациентов Детской областной больницы поздравили депутаты и общественники
01 июня 2023

Ремонт трассы «Великие Луки – Усвяты» завершится в июле
01 июня 2023

Эксгумацию узников концлагеря в Псковской области провели следователи по делу о геноциде
01 июня 2023

Более 470 детей в Псковской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь

01 июня 2023

Церковь Псково-Печерского монастыря станет участником фестиваля «Архитектурное наследие»
01 июня 2023

Артисты Великолукского театра выступят на фестивале в Магнитогорске
01 июня 2023

Слёт отличников прошёл в Новоржевском районе
01 июня 2023

Фонд «Защитники Отечества» в Пскове принял первых посетителей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...