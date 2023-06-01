Рак щитовидной железы обнаружили у псковички на диспансеризации

17:03, 01 июня 2023, ПАИ

Рак щитовидной железы обнаружили у псковички на диспансеризации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением поликлиники № 2 в Пскове.

«К нам обратилась 57-летная женщина. Она пришла на прием для прохождения дифференциальной диагностики в плановом порядке. Жалоб у пациентки не было. По результатам диагностики и клинических исследований отклонений не было выявлено. Но при визуальном осмотре врача на предмет онконастороженности, было выявлено увеличение щитовидной железы и подчелюстных лимфоузлов», — рассказала врач.

Для подтверждения выявленной симптоматики пациентку направили на УЗИ щитовидной железы и попросили сдать анализы на гормоны ТТГ, Т3, Т4. По результатам обследования обнаружились отклонения, и пациентку отправили на биопсию.

По анализу гистологии пришло заключение, которое подтвердило опасение медиков: «Злокачественное новообразование щитовидной железы первой стадии». Пациентку определили на лечение в Псковский областной онкодиспансер.

В отделение профилактики женщина вскоре вернулась, чтобы поблагодарить персонал за бдительность.

Напомним, получить направление на профилактический осмотр легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан Российской Федерации. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 млн граждан.