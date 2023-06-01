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Политика

Наталья Фёдорова – о работе губернатора: Очень многое зависит от сильного лидера

Глава Псковского района Наталья Фёдорова прокомментировала отчёт главы региона Михаила Ведерникова о работе правительства области в 2022 году, с которым он выступил на сессии Псковского областного Собрания 1 июня. Об этом сообщает «Псковская правда».

«За эти непростые пять лет — а каждый год был отмечен какими-то непростыми событиями и вызовами — могу сказать, что Псковская область на глазах менялась — и это благодаря работе губернатора и его команды в первую очередь, благодаря очень твёрдому, системному подходу и личному контролю абсолютно всех направлений», — отметила Наталья Фёдорова.

Фото: ПАИ

Она подчеркнула, что динамичный рост шёл во всех направлених, в том числе в поступлении федеральных средств и в участии в национальных проектах. Она выделила глобальные изменения в сфере здравоохранения, в сфере образования. Говоря об образовании, глава района подчеркнула, что дети должны воспитываться в комфортной среде, важна цифровизация системы образования, создание современных условий для обучения. «Много сделано, много планов, радует, что развитие будет продолжаться», — сказала глава муниципалитета.

Актуальным вопросом Наталья Фёдорова назвала развитие транспортной доступности и напомнила о том, что в прошлом году при помощи губернатора и правительства Псковский район получил два новых пассажирских катера. «Для нас это огромное благо. Если раньше мы перевозили по норме десять пассажиров, то теперь — 70. Это увеличение потока в несколько раз! Эффект мы увидели в прошлом году и уже наблюдаем его с самого начала сезона», — подчеркнула глава района.

Помимо этого, она акцентировала внимание на привлечении инвестиций. «Для меня как главы Псковского района это очень важно, поскольку именно у нас находится ОЭЗ «Моглино», у нас самый крупный завод «Титан-Полимер». Большие инвестиции есть в сельское хозяйство. Всё это основа нашей экономики», — сказала Наталья Фёдорова.

Ещё одним важным моментом она назвала то, что Псков и область становятся привлекательными для туристов. «Для меня как для человека, который здесь родился и живёт, важно сохранение историко-культурного наследия: наша земля богата традициями, памятниками духовными и природными. Всё это сохраняется, развивается», — заявила глава района.

Говоря о поддержке участников СВО, она отметила личное участие губернатора, его команды и всех жителей в этой работе. «Мы сплотились и понимаем, что самая большая ценность для нас — это мир. Именно за его сохранение сейчас борются наши ребята», — подчеркнула Наталья Фёдорова.

По её словам, Псковская область масштабно движется вперёд, развитие идёт не в отдельных, а во всех направлениях. «Я очень благодарна губернатору за такой подход к делу и рада работать в одной команде. Очень многое зависит от сильного лидера, и Михаил Юрьевич именно такой!» — заключила глава Псковского района. 

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ФОТОРЕПОРТАЖ Отчёт псковского губернатора о работе областного правительства

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