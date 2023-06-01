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Общество

В пробах куриной колбасы псковского предприятия обнаружены вредные бактерии

В пробах куриной колбасы псковского предприятия обнаружены вредные бактерии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В мае в рамках государственного задания и пищевого мониторинга был произведён отбор проб варёной колбасы из мяса птицы (курицы), произведённой мясоперерабатывающим предприятием, осуществляющим свою деятельность на территории Пскова.

Пробы были направлены для дальнейших лабораторных исследований в Северо-Западный филиал ВНИИЗЖ. По результатам лабораторных экспертиз установлено, что исследуемые образцы колбасы не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям сульфитредуцирующих клостридий и КМАФАнМ: превышение уровня содержания мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов в пять раз.

Результаты лабораторных исследований разместиили в федеральной государственной информационной системе «Сирано», которая предназначена для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных грузов, для обеспечения эффективности и завершённости мер ветеринарного надзора и контроля.

Сведения о выявленном нарушении управление Россельхознадзора направило в адрес производителя для принятия мер к устранению выявленных нарушений.

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