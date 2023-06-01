Игра на ложках, гармони и балалайках развлекала жителей Пушкинских Гор

18:52, 01 июня 2023, ПАИ

Сегодня в Пушкинских Горах в зоне отдыха «Борок» прошёл Праздник детства, посвящённый Дню защиты детей, сообщила газета «Пушкинский край».

Концертная программа состояла из танцевальных номеров уже полюбившихся коллективов «Карамельки», «Смаил», «Самоцвет», танцевальных коллективов КДЦ.

На сцене состоялось премьерное выступление коллектива студии «Хип-хоп дэнс» с номером «Хоть отбавляй», встреченное бурными овациями. Солистка коллектива «Весёлые нотки» Екатерина Баринова исполнила несколько удивительных радостных песен. Любимый пушкиногорцами коллектив «Частушка» порадовал зрителей своей удивительной игрой на ложках в сопровождении гармони и балалайки. Образцовый фольклорный ансамбль «Рябинушка» исполнил несколько весёлых, ярких вокальных композиций.

Для всех желающих сегодня проводился ряд мастер-классов и других развлечений. Пушкиногорская центральная районная библиотека при помощи сказочных персонажей Кота Учёного и Бабы-яги подготовила традиционную викторину для юных пушкинистов «Литературное лото» с поощрительными призами, а рукодельникам и рукодельницам представилась возможность создать собственного Кота Учёного из бумаги в технике оригами.

Кота или петушка методом аппликации предлагали изготовить и на мастер-классе ДШИ имени С. С. Гейченко «Лето — ласковый друг». В форме мастер-класса прошёл и открытый урок рисования с натуры. Преподаватель Альвина Михайлова помогала ребятам изобразить на бумаге с помощью карандаша и красок своё представление о детстве или сюжет на свободную тему. Пожалуй, этот мастер-класс занял сегодня первое место по популярности.

Также на территории «Борка» можно было попрыгать на батутах, покататься на карусели, сразиться в меткости и отведать сладкой ваты.