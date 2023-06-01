Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре

19:46, 01 июня 2023, ПАИ

Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщили в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Архитектурный элемент выполнен по примеру исторических аналогов. Проект реставрации прошёл все экспертизы и утверждён в 2022 году.

Святые ворота монастыря находятся в Петровской башне, построенной в XVII веке. Первоначально использовались ворота под Никольской надвратной церковью, проход осуществлялся через захаб, образованный пристроенной к ней снаружи Никольской башней.

Башня святых ворот (Петровская башня) — объект культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот», входит в архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря.