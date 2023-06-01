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Общество

ВИДЕО Погоня за псковским нетрезвым водителем

МВД России публикует видео задержания правонарушителя в городе Пскове, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области. 

В Управление МВД России по городу Пскову поступило сообщение, что во дворе одного из домов на улице Труда нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля.

«По указанному очевидцами адресу незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Увидев полицейских, водитель совершил наезд на одного из них, а затем попытался скрыться. Сотрудники полиции начали преследование, к которому подключились три экипажа Госавтоинспекции.

Правонарушитель игнорировал требования об остановке транспортного средства, опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Кроме того, он совершил несколько ДТП.

Для остановки транспортного средства госавтоинспекторы произвели несколько выстрелов по колёсам машины, после чего водитель был задержан. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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