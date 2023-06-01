Новая книга пыталовского краеведа об истории края вышла в свет

20:53, 01 июня 2023, ПАИ

Вышел в свет шестой, заключительный том книги «Пыталовская деревня через века и годы» под названием «Деревеньки наши среди полей и перелесков вдоль границы», сообщила газета «Наша жизнь».

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«Вот такой подарок сделал жителям Пыталовского района наш давний друг — краевед Николай Цветков», — уточнила редакция газеты.

Шестой том содержит 200 страниц. В нём собраны истории края, фотографии, любимые многими читателями легенды и сказания Пыталовской земли, рассказы о населённых пунктах и людях, оставивших свой след в истории Мохово, Гавровского и Заутроенского краёв, сельского поселения «Гавровская волость».