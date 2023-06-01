Оздоровительный детский лагерь «Радуга» примет летом четыре смены детей

23:13, 01 июня 2023, ПАИ

В День защиты детей глава города Пскова Борис Елкин стал гостем открытия первой смены в загородном оздоровительном лагере «Радуга». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Учреждение расположено в Гдовском районе и находится в оперативном управлении стадиона «Машиностроитель».

«К летнему сезону здесь провели обработку территории от клещей, уборку и локальный ремонт, а также достроили дополнительный домик для персонала, чтобы увеличить количество отдыхающих», — уточнил глава города.

Вместимость лагеря — 120 детей в смену. Первыми в этом году сюда прибыли спортсмены. Под руководством тренеров они будут не только отдыхать, но и продолжат заниматься джиу-джитсу, дзюдо и гимнастикой.

Всего летом будет четыре заезда. Четвёртая смена закончится перед самым началом нового учебного года.