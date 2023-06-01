Итоги десятилетней истории: за 10 лет выявлено 106 победителей акции «Губернаторский дневник»

22:30, 01 июня 2023, ПАИ

Итоги десятилетней акции «Губернаторский дневник», проводимой изданием «Комсомольская правда в Пскове», отобразила в инфографике «Псковская правда».

За 10 лет проведения акции было выявлено 106 победителей, из которых 13 школьников становились ими дважды, двое — трижды. Наибольшее количество победителей воспитала средняя школа № 7 им. В. Н. Пушкарева в Островском районе — 14 человек. В акции за 10 лет приняло участие 20 муниципалитетов из 26.