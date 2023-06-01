Познавательный форум для детей и школьников прошёл в Опочке
Сегодня в Опочке прошёл первый районный антинаркотический форум «Лето в стиле ЗОЖ», сообщает газета «Красный маяк».
Чтобы долгие каникулы не омрачились травмами и болезнями, а также влиянием опасных ядовитых и наркотических веществ на детский организм, сотрудники различных служб района, работники культуры и образования напомнили ребятам об общих правилах безопасности в летний период.
Участники форума работали на четырёх площадках — «Безопасное лето», «Лето на спорте», «Лето в экостиле» и «Доброе лето», которые были расположены на территории городского стадиона. В мероприятии участвовало восемь команд, среди которых были не только школьники, но и студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.
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