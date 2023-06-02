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Культура

Прием заявок на конкурс бардов стартовал в Пскове

Приём заявок для участия в юбилейном Всероссийском фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» стартовал в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: Государственный музей-заповедник «Изборск»

Приём заявок продолжится до дня начала работы творческих мастерских, на которых осуществляется конкурсный отбор участников, – до 7 июля 2023 года.

В государственном музее-заповеднике «Изборск» жители и гости региона смогут услышать произведения известных бардов региона, а также исполнителей из соседних областей.

Помимо выступлений конкурсантов в рамках фестиваля пройдет вечер песни у костра «Гитара по кругу». Фестиваль будет проходить на территории музея-заповедника с 7 июля и завершится гала-концертом 9 июля. Вход свободный.

Заявки на участие в конкурсной программе фестиваля можно подать по электронному адресу: igor_plohov@list.ru с пометкой «фестиваль Изборская крепость». Вопросы по участию и организации фестиваля можно присылать на электронную почту: igor_plohov@list.ru.

Организаторами фестиваля выступают ПРОО «Псковские барды» и государственный музей-заповедник «Изборск».
 

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