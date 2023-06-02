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Общество

Северный русский народный хор выступит на фестивале в Пскове

Северный русский народный хор примет участие во всероссийском хоровом фестивале в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

11 июня в 19:00 в Псковском кремле в рамках закрытия хорового фестиваля коллектив представит концертную программу «Песенное сияние Белого моря», основанную на шедеврах традиционной культуры Русского Севера, Каргопольского, Пинежского, Лешуконского, Мезенского, Котласского и Онежского районов Архангельской области.

Фото: ТКД Псковской области

«Северный хор – один из старейших народных коллективов России. В 2026 году он отметит 100-летие. В составе Северного русского народного хора более 70 человек – хоровая, танцевальная группы и оркестр русских народных инструментов», – отметили в ТКД.

Костюмы артистов создали профессиональные художники-модельеры на основе лучших образцов из музейных коллекций Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Режиссёр-постановщик программы – актёр театра и кино, организатор театрализованных и шоу-программ на лучших концертных площадках Москвы Павел Ремнев.

«Не пропустите главное музыкальное событие Пскова! Вход свободный», – заключили в ТКД.

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