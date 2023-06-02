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Общество

В России с 1 сентября начнётся маркировка медизделий, детской воды и БАДов

Внедрение обязательной маркировки ещё пяти товарных категорий начнётся в России с 1 сентября, соответствующие постановления правительства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Теперь маркировка будет обязательна на биологически активных добавках (БАДы), антисептиках, медизделиях, безалкогольных напитках и соках, а также на креслах-колясках.

«Старт внедрения маркировки в этих категориях назначен на 1 сентября – с этого момента производители должны начать регистрироваться в системе. Наносить обязательную маркировку на продукцию производители кресел-колясок, БАД, медизделий, антисептиков и детской воды обязаны будут с 1 октября, безалкогольных напитков – поэтапно с 1 декабря», – приводит РИА Новости комментарий оператора системы маркировки «Честный знак». 

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов подчеркнул, что система маркировки полностью готова, оборудования на рынке достаточно, а на цены на товары она не повлияет.

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