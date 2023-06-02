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ВИДЕО Как идёт строительство нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ

Работы по возведению учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ продолжаются в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Корпус будет разделен на четыре зоны с отдельным входом, они смогут работать автономно. В здании будет оборудована столовая на 250 человек. Уже началось благоустройство прилегающей территории.

Ориентировочная общая площадь здания – более восьми тысяч квадратных метров, планируемое количество студентов очной формы обучения – 1 000 человек. Структура комплекса включает в себя учебный, лабораторный и анатомический блоки, помещения кафедр, административно-хозяйственную часть, а также аккредитационно-симуляционный центр ПсковГУ.

Завершение работ запланировано на июнь 2023 года.

Напомним, во время визита в Псковскую область 11 сентября 2021 года президент РФ Владимир Путин поддержал строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского профиля ПсковГУ силами Министерства обороны РФ, инициированное губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Стоимость реализации проекта составит 1,47 миллиарда рублей.

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