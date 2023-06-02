«Экопром» обеспечит чистоту в Дни пушкинской поэзии и русской культуры

11:03, 02 июня 2023, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» обеспечит чистоту в Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В связи с проведением массовых мероприятий филиал ООО «Экопром» по сложившейся традиции принимает участие в техническом обеспечении по вывозу отходов с мероприятия. Одним из этапов подготовки к праздничному событию является размещение на территории мусорных контейнеров, рассказали в компании.

В праздничные дни увеличивается поток туристов, а это значит, что экологическая нагрузка на населённый пункт вырастает в разы: большее количество пластиковой посуды, упаковки и праздничных украшений. В рамках подготовки к празднику в Михайловском было выставлено девять дополнительных баков.

«Наша задача – организовать вывоз отходов в праздничные дни максимально эффективно, чтобы сохранить красоту пушкиногорских пейзажей», – подчеркнули в пресс-службе компании.