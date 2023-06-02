Небольшие дожди ожидаются сегодня в Псковской области

10:59, 02 июня 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода и дожди ожидаются 2 июня в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Днём местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +1 до +4 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса, днём от +11 до +16 градусов.

Будет дуть ветер северных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.