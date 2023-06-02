Лучших школьников Великих Лук наградили премией «Золотые паруса»

12:02, 02 июня 2023, ПАИ

Торжественная церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса» состоялась в здании администрации Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.



Эта муниципальная награда присуждается обучающимся, проявившим выдающиеся способности в различных областях знаний, учебно-исследовательской деятельности, художественном и техническом творчестве, а также спорте в рамках муниципальной программы «Развитие образования, реализация молодёжной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки».

В этом году дипломами лауреата были отмечены: