Лучших школьников Великих Лук наградили премией «Золотые паруса»
Торжественная церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса» состоялась в здании администрации Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
Эта муниципальная награда присуждается обучающимся, проявившим выдающиеся способности в различных областях знаний, учебно-исследовательской деятельности, художественном и техническом творчестве, а также спорте в рамках муниципальной программы «Развитие образования, реализация молодёжной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки».
В этом году дипломами лауреата были отмечены:
- выпускница гимназии имени С. В. Ковалевской Полина Баркевич;
- обучающийся 8 класса школы № 6 Максим Нестеров;
- выпускница школы № 7 Татьяна Маркушевская;
- обучающаяся 10 класса гимназии имени С. В. Ковалевской София Игнатьева;
- выпускница школы № 13 Мария Калинина;
- выпускница школы № 2 Вероника Алексеева;
- обучающийся 9 класса гимназии имени С .В. Ковалевской Павел Бороздов;
- выпускница лицея № 10 Алина Савинова;
- выпускница лицея № 10 Марина Менькова;
- выпускник лицея № 10 Илья Журавлёв.
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