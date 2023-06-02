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Общество

Лучших школьников Великих Лук наградили премией «Золотые паруса»

Торжественная церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса» состоялась в здании администрации Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: Александр Воробьёв


Эта муниципальная награда присуждается обучающимся, проявившим выдающиеся способности в различных областях знаний, учебно-исследовательской деятельности, художественном и техническом творчестве, а также спорте в рамках муниципальной программы «Развитие образования, реализация молодёжной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки».

В этом году дипломами лауреата были отмечены:

  • выпускница гимназии имени С. В. Ковалевской Полина Баркевич;
  • обучающийся 8 класса школы № 6 Максим Нестеров;
  • выпускница школы № 7 Татьяна Маркушевская;
  • обучающаяся 10 класса гимназии имени С. В. Ковалевской София Игнатьева;
  • выпускница школы № 13 Мария Калинина;
  • выпускница школы № 2 Вероника Алексеева;
  • обучающийся 9 класса гимназии имени С .В. Ковалевской Павел Бороздов;
  • выпускница лицея № 10 Алина Савинова;
  • выпускница лицея № 10 Марина Менькова;
  • выпускник лицея № 10 Илья Журавлёв.
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