Более 200 юных псковичей приняли участие в празднике от регионального Детского фонда

12:53, 02 июня 2023, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда в Международный день защиты детей организовало праздник, в котором приняло участие более 200 юных жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Праздник состоялся в рамках проекта «Чужих детей не бывает» при поддержке Фонда президентских грантов. В мероприятиях приняли участие воспитанники детских интернатных учреждений, дети из малообеспеченных семей, семей вынужденных переселенцев, а также дети-инвалиды.

Маленькие гости праздника с большим удовольствием посмотрели балет-спектакль «Золушка», который подготовили для них артисты образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой. А затем ребята весело зажигали на дискотеке.

Завершилось мероприятие традиционным вручением подарков. Они были сформированы силами волонтёров из сладостей, которые удалось собрать в рамках благотворительной акции «День защиты детей».

Но на этом развлекательная программа для воспитанников интернатных учреждений не закончилась. 50 ребят из Красногородской и Воронцовской коррекционных школ-интернатов, Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, отправились на праздничный обед. Там их также ждали сюрпризы: вручение индивидуальных подарков и воздушные шарики.

В завершение праздника дети из интернатных учреждений отправились в игровую комнату, где каждый нашёл себе развлечение по душе.

«Весело и шумно отгремел главный праздник Детского фонда День защиты детей! От лица всех гостей праздника фонд благодарит всех, кто помог с организацией мероприятия, закупкой и формированием подарков. Вы стали частью большого праздника, который надолго останется в памяти ребят приятными воспоминаниями», – отметили в Детском фонде.