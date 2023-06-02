Два человека госпитализированы в результате ДТП в Локне
Два человека госпитализированы в результате ДТП, которое произошло в посёлке Локня на улице Красноармейской. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате столкновения двух машин – ВАЗ-2105 и Lada Granta водитель и пассажир первого автомобиля доставлены в медучреждение на осмотр.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>