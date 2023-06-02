Ревизия: Где обучиться парикмахерскому искусству

12:21, 02 июня 2023, ПАИ

Вы талантливы и мечтаете об интересной профессии? Школа парикмахерского искусства приглашает на обучение жителей Псковской области, желающих получить одну из самых востребованных на рынке труда специальностей.

С помощью преподавателей «Школы парикмахерского искусства» за семь месяцев вы сможете освоить азы этой популярной профессии. Первый месяц посвящён теории, последующие шесть месяцев – практике.

Будущих мастеров знакомят с трихологией, на которой изучается строение кожи головы и волос, материаловедением и колористикой. Также студентов учат делать стрижки и укладки, работать с профессиональной косметикой. По итогам обучения они получают знания и навыки по выполнению 15 базовых женских и пяти мужских стрижек.

Но самое главное – выпускники Школы парикмахерского искусства с лёгкостью находят себе работу по специальности.

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