Велосипедиста сбили на улице Гвардейской в Невеле
ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на улице Гвардейской в Невеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал велосипедист. Ему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос о госпитализации.
По предварительным данным, велосипедист находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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