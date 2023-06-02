Велосипедиста сбили на улице Гвардейской в Невеле

12:41, 02 июня 2023, ПАИ

ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на улице Гвардейской в Невеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал велосипедист. Ему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос о госпитализации.

По предварительным данным, велосипедист находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.