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Общество

Фундамент для модульной газовой котельной заливают в Кунье

Заливка фундаментов для установки блочно-модульных газовых котельных стартовала в посёлке Кунья, сообщает районная газета «Пламя».

Заливка фундамента под будущей котельной на ул. Октябрьской в Кунье. Фото: газета «Пламя»

Работы проходят в рамках крупного инвестпроекта, реализуемого АО «Псковские коммунальные системы» совместно с правительством региона.

Согласно инвестпроекту, в Кунье появятся четыре таких газовых котельных, ещё одна будет установлена в Ущицах. Ранее сообщалось, что на их строительство направят более 260 млн рублей. Также в рамках проекта проложат порядка семи километров новых теплотрасс.

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