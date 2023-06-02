Фундамент для модульной газовой котельной заливают в Кунье

14:24, 02 июня 2023, ПАИ

Заливка фундаментов для установки блочно-модульных газовых котельных стартовала в посёлке Кунья, сообщает районная газета «Пламя».

Работы проходят в рамках крупного инвестпроекта, реализуемого АО «Псковские коммунальные системы» совместно с правительством региона.

Согласно инвестпроекту, в Кунье появятся четыре таких газовых котельных, ещё одна будет установлена в Ущицах. Ранее сообщалось, что на их строительство направят более 260 млн рублей. Также в рамках проекта проложат порядка семи километров новых теплотрасс.